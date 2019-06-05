Каллум Хадсон-Одои подпишет 5-летний контракт с «Челси»

Полузащитник Каллум Хадсон-Одои больше не намерен покидать клуб. Хавбек готов подписать новый контракт с «Челси».

Соглашение может быть рассчитано на пять лет с зарплатой в размере 100 тысяч фунтов в неделю. В январе 18-летний футболист мог покинуть английский клуб – предложение о трансфере делала «Бавария». «Челси» отказался продавать игрока.

Во второй части сезона Хадсон-Одои стал чаще попадать в состав лондонцев, и это убедило его остаться в команде. В марте он дебютировал в сборной Англии.

Футболист не играл с 22 апреля из-за травмы, он получил разрыва ахиллова сухожилия.

Всего в минувшем сезоне 18-летний Хадсон-Одои провел десять мачтей в АПЛ и отметился голевой передачей.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»