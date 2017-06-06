Президент DFB о ЧМ-2022 в Катаре: «Крупные турниры не должны проходить в странах, активно поддерживающих террор»

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Президент Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель поделился мнением о политических проблемах, связанных с Катаром, где пройдет ЧМ-2022. Он намерен обсудить сложившуюся ситуацию с правительством Германии и УЕФА.

«Мировое футбольное сообщество должно согласиться с тем, что крупные турниры не должны проходить в странах, которые активно поддерживают террор», – сказал Гриндель.

Ранее шесть стран – Бахрейн, Египет, Йемен, Ливия, Саудовская Аравия и ОАЭ – разорвали дипломатические отношения с Катаром. Они мотивировали свое решение тем, что государство поддерживает исламский терроризм (в частности, запрещенную в России террористическую организацию ИГИЛ и Аль-Каиду).

Фото: Global Look Press
Источник: The Guardian

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