«Реал» пока не договорился с «Челси» по трансферу Эдена Азара

Автор: Владимир Шевелев 0

Эден Азар

«Челси» не намерен смягчать свою позицию по полузащитнику Эдену Азару. «Реал» по-прежнему не достиг с лондонским клубом договоренности о трансфере бельгийца.

Соответственно, откладывается его презентация, которая ранее была запланирована на ближайший понедельник.

Азар и его представители отговорили «Реал» от активизации в переговорах, поскольку знают о твердости намерений директора «Челси» Марины Грановской.

В ближайшее время футболист отправится в сборную Бельгии. Вероятно, он будет представлен после перерыва на матчи сборных.

Фото: Global Look Press

Источник: As

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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