«Реал» пока не договорился с «Челси» по трансферу Эдена Азара

«Челси» не намерен смягчать свою позицию по полузащитнику Эдену Азару. «Реал» по-прежнему не достиг с лондонским клубом договоренности о трансфере бельгийца.
Соответственно, откладывается его презентация, которая ранее была запланирована на ближайший понедельник.
Азар и его представители отговорили «Реал» от активизации в переговорах, поскольку знают о твердости намерений директора «Челси» Марины Грановской.
В ближайшее время футболист отправится в сборную Бельгии. Вероятно, он будет представлен после перерыва на матчи сборных.
Фото: Global Look Press
Источник: As