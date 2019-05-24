Опубликована задолженность РФС по заемным средствам

Иван Перонко — председатель контрольно-ревизионной комиссии РФС. Функционер рассказал о долгах Российского футбольного союза.

«В целом цифры хорошие. В 2018 году не было дополнительных займов, идет погашение кредитов. За год было выплачено 64 миллиона в соответствии с графиком. Задолженность по кредитам для таких объемов стала нормальной, управляемой и составляет 150 миллионов. Просроченной задолженности давно нет.

В 2019 году поставлена задача погасить еще 64,5 миллиона. Оставшиеся 85,5 млн – в 2020 году. В смете на 2019 год привлечения кредитов и займов нет. Активы и пассивы в хорошем состоянии. Главное, что чистые активы РФС за последние два года растут. На 31 декабря они составляли 90 миллионов. В этом году будет увеличение.

По дебиторской задолженности РФС также активно работает. В текущем году она снизилась еще более чем на 50 млн рублей и составляет 370 млн», – сказал Перонко.

Напомним, в начале прошлого года дебиторская задолженность РФС составляла около 400 млн рублей.

Фото: Global Look Press

Источник: «РБ-Спорт»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»