ЧМ – 2019 по хоккею. Сборная России побеждает шведов

Сборная России завершила групповой турнир на ЧМ по хоккею. Россияне разгромили команду Швеции (7:4).

ЧМ-2019

21 мая 2019.

Швеция – Россия 4:7 (1:0, 0:6, 3:1)

Голы: 1:0 – Ландеског (М. Петтерссон, Э. Петтерссон) — 07:32, 1:1 — Анисимов (Гусев, Кучеров) — 20:57, 1:2 — Дадонов (Сергачев, Кузнецов), — 24:10, 1:3 — Овечкин (Малкин, Хафизуллин) — 28:52, 1:4 — Капризов (Кузнецов) — 34:39, 1:5 — Григоренко — 37:17, 1:6 — Малкин (Задоров, Дадонов) — 37:47, 2:6 — Нюландер (Веннберг) — 52:02, 2:7 — Орлов (Барабанов, Телегин), 3:7 — Экман-Ларссон (Э. Петтерссон) — 56:22, 4:7 — Клингберг (Экман-Ларссон, Нюландер) — 58:49.

По итогам группового турнира сборная России одержала победы во всех матчах и заняла первое место в группе В. В четвертьфинале 23 мая команда Воробьева сыграет с американцами. Начало игры в 17:15 по московскому времени.

В других парах встретятся:

Канада – Швейцария

Финляндия – Швеция

Чехия – Германия

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»