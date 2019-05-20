Трансфер Маттейса де Лигта в «Барселону» может сорваться

«Барселона» опасается, что может проиграть борьбу за защитника «Аякса» Маттейса де Лигта. Переход может не состояться в связи с большим количеством других претендентов на игрока.

Каталонский клуб настроен уже не так оптимистично, как несколько недель назад, так как серьезный интерес к 19-летнему игроку проявляют также «Ювентус» и «ПСЖ». Также камнем преткновения являются высокие запросы агента голландца Мино Райолы.

«Мы не можем предложить больше, чем уже предложили ранее. Помочь нам может желание игрока перейти именно в «Барсу», но давайте посмотрим, действительно ли он хочет именно этого», – сообщил источник из клуба.

Ранее стало известно, что «Барса» не будет увеличивать предложение по де Лигту. При этом Райола считает, что игрок заслуживает лучшего контракта.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»