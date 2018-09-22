«Бешикташ» заинтересован в приобретении Оливье Жиру

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Бешикташ» заинтересован в услугах нападающего лондонского «Челси» Оливье Жиру. 31-летний Жиру выступает за английскую команду с января 2018 года.

Француз является главного трансферной целью турецкой команды.  Жиру перешел в «Челси» из лондонского «Арсенала» в январе 2018 года, заключив с английским клубом соглашение, рассчитанное на 18 месяцев, с возможностью продления еще на один сезон.

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Марселя», однако позже Жиру заявил, что не хотел бы возвращаться во французский чемпионат.

В текущем сезоне английской Премьер-лиги Жиру принял участие в четырех матчах в составе «Челси» и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Fanatik

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