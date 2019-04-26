Алану Дзагоеву предложен новый контракт с зарплатой в € 10 тыс. в месяц

ЦСКА предложил новый контракт полузащитнику Алану Дзагоеву. Об этом сообщает источник.

Армейцы предлагают 28-летнему игроку зарплату в размере € 10 тыс. в месяц. Это предложение может быть увеличено в процессе переговоров. Дзагоев склоняется к тому, чтобы остаться в клубе.

Нынешний контракт игрока с ЦСКА истекает летом 2019 года. Сейчас бывший игрок сборной восстанавливается после травмы передней крестообразной связки правого колена.

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Алан Дзагоев воспитанник ЦСКА. Он сыграл за красно-синих 342 игры во всех турнирах, забив 74 мяча и отдав 88 голевых передач. Три раза становился чемпионом России и по четырежды выиграл Кубок и Суперкубок России.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»