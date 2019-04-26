Гендиректор «Боруссии»: «За нас 70 процентов немцев. Отметить титул «Баварии» придут 3 тысячи и туристы»

Ханс-Йоахим Ватцке — генеральный директор дортмундской «Боруссии». Функционер прокомментировал борьбу с «Баварией» за чемпионство в текущем сезоне Бундеслиги.

«70 процентов немцев за «Боруссию». Отметить титул «Баварии» придут 3 тысячи и еще полторы тысячи туристов. У нас были бы совсем другие цифры.

День, когда проходит матч в Дортмунде, похож на Рождество. Повсюду свет, флаги, болельщики полны эмоций. Если такой клуб станет чемпионом Германии, то такой титул будет иметь совсем другой вес», – сказал Ватцке.

Напомним, после 30 туров «Бавария» лидирует в текущем сезоне Бундеслиги. Набрав 70 очков, мюнхенцы на один балл опережают дортмундскую «Боруссию».

Фото: Global Look Press

Источник: Sport1.de

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»