Технический директор «Милана»: «У судьи было 1000 причин прекратить матч с «Лацио»

Технический директор «Милана» Леонардо заявил, что футболисты команды подверглись расистским оскорблениям. Инциндент произошел во время ответного полуфинала Кубка Италии с «Лацио» (0:1, первая игра – 0:0).

Леонардо считает, что игру следовало остановить. Фанаты римлян скандировали расистские кричалки и улюлюкали в адрес темнокожих хавбеков Тьемуэ Бакайоко и Франка Кессиэ, а также показывали надувные бананы.

«Во-первых, я говорю сейчас не потому, что мы проиграли. «Лацио» выиграл на поле и заслужил выход в финал. Во-вторых, после случая с футболкой Ачерби мы вмешались в ситуацию, чтобы разрешить ее. Но мы избегали любых публичных заявлений, чтобы матч Кубка Италии прошел спокойно.

Мы связались со всеми сторонами, поговорили с игроками. Но этого оказалось недостаточно. Перед игрой случился инцидент на площади Лорето. Нужно обращать внимание на подобные случаи, чтобы подавить в зародыше любые формы провокации, которые могут привести к насилию. Вместо этого до, во время и после матча ультрас «Лацио» смогли использовать расистские оскорбления, а судья Паоло Маццолени не посчитал нужным вмешаться.

Абсурд. Была как минимум тысяча причин остановить игру. С новыми правилами не нужно было даже ждать второго или третьего заряда. Достаточно было первой кричалки, чтобы собрать команды в центре поля и сделать объявление по стадиону, а затем в случае повторных оскорблений прекратить матч.

Но ничего не было сделано. Все слышали расистские кричалки, улюлюканье. И только Маццолени ничего не слышал. У этого судьи уже был подобный случай в игре «Интера» и «Наполи». Нам самим не следовало просить об остановке матча, потому что это выглядело бы как оправдание поражения. Маццолени должен был принять решение», – сказал Леонардо.

Перед игрой болельщики «Лацио» скандировали расистские оскорбления в адрес Бакайоко и Кессиэ, а также вывесили баннер «Слава Бенито Муссолини».

Фото: Global Look Press

Источник: La Gazzetta dello Sport

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»