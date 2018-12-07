Мюнхенская «Бавария» включилась в борьбу за полузащитника «Реала» Иско

Список клубов, заинтересованных в приобретении полузащитника мадридского «Реала» Иско, продолжает пополняться. 26-летний полузащитник выступает за мадридский «Реал» с 2013 года.

Очередным потенциальным покупателем испанского футболиста стала мюнхенская «Бавария». В немецком клубе в настоящий момент ищут замену сразу для трех игроков – Франка Рибери, Арьена Роббена и Хамеса Родригеса – и считают, что Иско мог бы занять место одного из них.

В услугах 26-летнего хавбека также заинтересован туринский «Ювентус», готовый сделать «Реалу» предложение о трансфере уже в январе. Также в СМИ появлялась информация, согласно которой сам Иско хотел бы продолжить карьеру в «Манчестер Сити».

Напомним, недавно у футболиста разгорелся конфликт с главным тренером «Реала» Сантьяго Солари. Специалист был недоволен формой Иско, а в ответ игрок не стал пожимать ему руку после одного из матчей.

Фото: Global Look Press

Источник: Tuttosport