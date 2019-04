Арьен Роббен вернулся в общую группу «Баварии» — он не играл с ноября

В состав «Баварии» возвращается именитый игрок. Хавбек мюнхенцев Арьен Роббен близок к окончательному восстановлению от травмы.

35-летний голландец провел тренировку в общей группе мюнхенского клуба. Он не играл в официальных матчах с ноября из-за травм.

🔙 @ArjenRobben is BACK!

Watch live as #Robben completes the first part of team training! 🔴💪

📺 https://t.co/vfECg7D0lH#FCBayern #MiaSanMia pic.twitter.com/gk6wQv5aaD

— FC Bayern English (@FCBayernEN) April 25, 2019