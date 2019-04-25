Арьен Роббен вернулся в общую группу «Баварии» — он не играл с ноября

В состав «Баварии» возвращается именитый игрок. Хавбек мюнхенцев Арьен Роббен близок к окончательному восстановлению от травмы.

35-летний голландец провел тренировку в общей группе мюнхенского клуба. Он не играл в официальных матчах с ноября из-за травм.

Срок контракта Роббена с «Баварией» истекает в конце нынешнего сезона. Скорее всего, он покинет клуб.

В текущем сезоне Роббен провел девять игр за мюнхенцев Бундеслиге и забил три мяча.

Фото: Global Look Press

Источник: Твиттер «Баварии»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»