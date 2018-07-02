Хорхе Сампаоли не будет продолжать работу в сборной Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли покинет занимаемую должность. Об этом сообщают СМИ.

По данным источника, в ближайшее время 58-летний специалист встретится с главами Ассоциации футбола Аргентины и обсудит условия по расторжению соглашения. Если же Сампаоли не захочет покидать пост главного тренера, то федерация все равно не будет продолжать с ним сотрудничества.

Напомним, под руководством Сампаоли «альбиселесте» дошли до 1/8 финала ЧМ-2018. В групповом этапе аргентинцы сыграли вничью с Исландией (1:1), проиграли Хорватии (0:3) и выиграли Нигерию (2:1), а в первом раунде плей-офф потерпели поражение от Франции (3:4).

Фото: Global Look Press

Источник: TNT Sports