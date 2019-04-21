Оле-Гуннар Сульшер : «Не стыдно вылететь из ЛЧ после игр с «Барселоной»

Главный тренер «МЮ» Оле-Гуннар Сульшер прокомментировал последние результаты команды. Во вторник манкунианцы вылетели из Лиги чемпионов.

«Когда оглядываешься назад и думаешь, где мы были и где находимся сейчас, то понимаешь, что это невероятно. Да, мы потерпели поражение в обоих матчах с «Барселоной», вылетели из Кубка Англии и проиграли «Арсеналу» в Премьер-лиге.

Мы не испытываем радости, когда не побеждаем, но не стыдно вылететь из Лиги чемпионов в результате игр с «Барселоной». Знаем, куда хотим попасть, но есть определенный разрыв. Мы его четко видим и хотим преодолеть.

Каждый день усердно трудимся с игроками, чтобы сократить отставание. Наш персонал демонстрирует невероятную скорость и качество работы. Надеюсь, мы увидим результаты», — сказал Сульшер.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт «МЮ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»