Оле-Гуннар Сульшер: «Некоторым в «МЮ» нужно взглянуть правде в глаза»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер высказался о перспективах молодых игроков. Норвежский специалист считает, что многим нужно увидеть свой настоящий уровень.
«Я много узнал об игроках за то время, что я здесь. Большинство игроков впечатлили меня своим отношением к делу, но некоторым нужно взглянуть правде в глаза.
Многие игроки знают, что могут достичь прогресса, если продолжат работать. Я разговаривал с футболистами, и они это знают. Марсьяль – тот, с кем я разговаривал. Я говорил со всеми из них по отдельности о том, что мы ожидаем.
Антони обладает огромным талантом, он подписал новый контракт. Он знает, что мы верим в него», – заявил Сульшер.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports