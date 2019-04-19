Лука Йович близок к переходу в мадридский «Реал»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Нападающий франкфуртского «Айнтрахта» Лука Йович близок к переходу в «Реал». Испанский клуб заинтересован в покупке сербского форварда с января.

Переговоры клубов находятся в продвинутой стадии. В скором времени трансфер может быть оформлен. Сумма сделки оценивается примерно в 70 миллионов евро.

«Айнтрахт» на днях выкупил сербского форварда у «Бенфики» и подписал с ним контракт до 2023 года. В этом сезоне 21-летний Йович забил 17 голов в 27 матчах чемпионата Германии. С 2014 по 2016 годы серб выступал за белградскую «Црвену Звезду».

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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