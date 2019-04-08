«Реал» постарается подписать Эдена Азара

«Реал» продолжает следить за полузащитником «Челси» Эденом Азаром. Мадридский клуб намерен подписать футболиста.

Сообщается, на этой неделе стороны проведут очередные переговоры. «Сливочные» планируют приобрести игрока за 85 млн фунтов, но «Челси» требует за хавбека свыше 100 млн.

Ранее Азар отказался продлить контракт с лондонцами, так как собирается перебраться в «Реал». Королевский же клуб постарается оформить трансфер полузащитника до конца сезона.

Напомним, в нынешнем сезоне АПЛ бельгиец провел 31 матч, забил 14 мячей и сделал 12 голевых передач. Его соглашение с «синими» рассчитано до лета 2020 года.

Фото: Global Look Press

Источник: The Telegraph