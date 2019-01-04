«Милан» объявил о покупке Лукаса Пакеты

Автор: Андрей Синельщиков 0

«Милан» на своем официальном сайте подтвердил информацию о переходе полузащитника «Фламенго» Лукаса Пакеты. 21-летний бразильский футболист подписал с итальянским клубом контракт, который будет рассчитан на пять лет.

Пакета присоединится к новой команде 7 января.

В октябре стало известно, что «Милан» согласовал с «Фламенго» переход Пакеты. Сумма трансфера составит 35 миллионов евро. На хавбека претендовали также несколько европейских клубов, среди которых «Барселона» и «Пари Сен-Жермен», однако он принял решение перейти в стан россонери. При этом парижский клуб предлагал «Фламенго» аналогичные условия.

В завершившемся сезоне бразильской Серии А Пакета отметился десятью голами и одной результативной передачей в 32 матчах.

Фото: Global Look Press
Источник: официальный сайт «Милана»

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Леандро Паредес

«Зенит» требует у «Милана» 25 млн евро за Леандро Паредеса

Златан Ибрагимович

Переход Ибрагимовича в «Милан» под угрозой срыва

сеск Фабрегас

«Милан» торгуется с «Челси» за Сеска Фабрегаса

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 