Юрген Клопп – лучший тренер АПЛ в марте

АПЛ подвела итоги марта. Тренером месяца стал Юрген Клопп из «Ливерпуля».

Мерсисайдцы в марте провели в АПЛ четыре матча, одержав три победы и один раз сыграв вничью.

Boss.@LFC 's Jurgen Klopp is the @BarclaysFooty Manager of the Month for March!#PLAwards pic.twitter.com/j65GE8tmK9

— Premier League (@premierleague) April 12, 2019