Сергей Семак: «Недоволен ничьей, но будем готовиться к новым матчам»

В матче 22-го тура РПЛ «Локомотив» сыграл вничью с «Зенитом» (1:1). Главный тренер гостей Сергей Семак прокомментировал игру.

«Игра вышла напряженная, хватало нервозности. Жаль пропустили гол после рикошета. Обе команды старались выиграть, в концовке второго тайма были голевые моменты. Недоволен ничьей, но будем готовиться к новым матчам и идти вперед.

Мы должны делать свое дело, не обращаем внимания на разговоры. Нобоа готов играть, поездка в сборную также повлияла на эквадорца. В связи с травмами ряда российских игроков не можем выпускать Кристиана на поле из-за лимита на легионеров. Но постараемся выпустить игрока в ближайших игроках.

Смольников не вошел в игру, было много ошибок. Потому принял решение сменить его на Анюкова в перерыве. У Ракицкого есть и талант и трудолюбие чтобы забивать со штрафных. А помогает ему в этом супруга. Ярослав очень усилил нашу команду», — сказал Семак.

Премьер-лига. 22-й тур. «Зенит» в Москве сыграл вничью с «Локомотивом»

Фото: Global Look Press

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»