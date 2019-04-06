Измененные правила Лиги чемпионов могут вступить в силу с 2024 года

Автор: Иван Трамваев 0

ЛЧПоявилась информация о возможных изменениях в турнире Лиги чемпионов.  Ассоциация европейских клубов (ECA) хочет, чтобы УЕФА внес изменения в правила уже в 2024 году. 

Вместо восьми групп по четыре команды будет четыре группы по восемь команд. Благодаря этому, команды проведут по 14 матчей в группе и смогут заработать больше. ECA предложил формат, согласно которому 24 из 32 участников турнира, которые выйдут в плей-офф, гарантируют себе участие в следующем розыгрыше. От национальных чемпионатов будут разыгрываться всего 8 путевок в групповой этап.

Лига чемпионов УЕФА — международный турнир по футболу, организованный Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) среди клубов высших дивизионов в Европе.

Фото: Global Look Press
Источник: The Times

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