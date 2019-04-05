Дэнни Роуз: «Чего ждать, когда страны за расизм штрафуют на сумму, которую я трачу за вечер»

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз поделился мыслями о расизме в футболе. Он подчеркнул грандиозность этой проблемы.

«Мне уже это все надоело. На данный момент я себя так запрограммировал, думаю, мне осталось в футболе пять-шесть лет, я хочу наслаждаться футболом как можно больше. И я не могу дождаться, пока оглянусь на него, оставив футбол позади, видя, как сейчас все происходит.

Просто не могу дождаться, когда оставлю позади всех этих политиков и все остальное, честно говоря. Конечно, будет грустно, но чего ждать, когда страны штрафуют на сумму, которую я трачу за один вечер в Лондоне? Наказания недостаточно жесткие.

Моего тренера дисквалифицировали на две игры за то, что он поспорил с судьей Майком Дином. Но страну могут оштрафовать только на небольшую сумму за расизм, это какой-то фарс. Поэтому мы сейчас в футболе там, где оказались. Пока не будет жестких наказаний, не стоит ждать чего-то другого.

Я был морально готов к произошедшему. Я не был расстроен, я не хотел перетягивать на себя внимание. Должен отметить, что выкрики допустила очень маленькая группа болельщиков. Поэтому я не хотел, чтобы после матча об этом все говорили.

Я знаю точное время, когда это случилось в первом тайме. На мою игру это не повлияло, я большой мальчик. Три очка – это не самое важное, когда ты переживаешь такое. Но я просто хотел победить и убраться из Черногории как можно быстрее», – сказал Роуз.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»