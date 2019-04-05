Штефан Эффенберг: «Скоро клубы будут платить по 5 млн евро за водителей автобусов»

Бывший игрок «Баварии» Штефан Эффенберг — ныне эксперт в газете. В своей колонке он высказался о тратах на игроков в свете приобретения защитника Люки Эрнандеса у «Атлетико» за 80 миллионов евро.

«Баварию» этим летом ждет перестройка, и они уже потратили достаточно денег. Но вопросов много. Хасан Салихамиджич все время говорит насчет Павара и Эрнандеса, что подписал двух чемпионов мира. Мне кажется, тот факт, что они стали чемпионами мира в 2018-м с Францией, вообще не имеет значения. Это не значит, что они будут чемпионами мира еще десять лет.

В ситуации с трансфером Эрнандеса есть только один победитель, если отталкиваться от суммы трансфера. Это «Атлетико». Такая сумма сейчас кажется чем-то обычным, но у меня аж живот болит. Это одна из причин, по которой болельщики часто не понимают, что происходит. Если все продолжится в том же духе, через пять лет мы будем платить пять миллионов евро за водителя автобуса.

Я бы лучше потратил 80 миллионов на игроков, которые находятся в центре игры, или на атакующего, креативного футболиста», – написал Эффенберг в своей колонке.

Фото: Global Look Press

Источник: T-online

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»