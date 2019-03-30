Олег Кононов: «Спартак» поборется за чемпионство»

В матче с «Ахматом» «Спартак» одержал победу. Главный тренер красно-белых Олег Кононов прокомментировал чемпионские перспективы.

«В Грозном играть всегда тяжело, публика гонит «Ахмат» вперед. Нам удались несколько комбинаций, после которых мы отличились. Хотя временами нам было очень сложно сдерживать атаки соперника.

Так было в первой половине второго тайма, но после этого мы перехватили инициативу и взяли игру под контроль, забив важные голы.

Эта победа придаст нам уверенности. Мы не так хороши, как хотелось бы, но двигаемся от игры и к игре и, конечно, будем бороться за чемпионство», – заявил Кононов.

После победы в Грозном «Спартак» поднялся на третье место в таблице, опередив ЦСКА. Армейцы свой матч проведут завтра, 31 марта, против «Уфы».

Фото: Global Look Press

Источник: «Спорт-Экспресс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»