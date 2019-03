Лионль Месси одержал 334-ю победу в Ла Лиге и повторил рекорд Касильяса

В 29-м туре чемпионата Испании «Барселона» принимала «Эспаньол». «Сине-гранатовые» победили (2:0).

Для нападающего Лионеля Месси, который отметился дублем, эта победа стала 334-й в Ла Лиге.

334 — @FCBarcelona_es ’s Leo Messi is now the player to win more games in LaLiga history (334, alongside Iker Casillas). Myth. pic.twitter.com/xsL2yLcnZK

— OptaJose (@OptaJose) March 30, 2019