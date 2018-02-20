Ивелин Попов: «За три дня с Бердыевым узнал много новых вещей, хотя в футболе я с 12 лет»

Футболист «Рубина» Ивелин Попов поделился впечатлениями о первых днях в новой команде. Также полузащитник рассказал об уходе из «Спартака».

«В пятницу, 9 февраля, я прилетел со сборов «Спартака». В воскресенье команда отправилась тренироваться в Сочи, а я остался в Москве. Мне позвонили и сказали: «Оставайся, в понедельник все решаем по поводу аренды». После я поехал в офис «Спартака», где подписал все бумаги. Сергей Родионов пригласил к себе в кабинет, мы выпили кофе, пообщались. Я пожелал «Спартаку» удачи во всех турнирах, где он выступает. С некоторыми ребятами постоянно на связи – переписываемся, созваниваемся. Так что все нормально – просто не было времени попрощаться. Родионов сказал, что летом меня ждут в «Спартаке»? Нет, такие вещи не говорил. Он сказал: «Это футбол, в жизни все бывает. Летом посмотрим, что будет». В принципе, у меня контракт со «Спартаком» до 2019 года. Так что в футболе, как и в жизни, все может произойти. На данный момент для меня важно хорошо выступить в «Рубине».

Возможность поработать с одним из лучших тренеров в России повлияла на мой выбор? Я занимаюсь профессиональным футболом с 12 лет, сейчас мне уже 30. Но за три дня тренировок с Бердыевым я узнал столько много новых вещей!», — подытожил болгарский футболист.

Попов провел первый матч за казанцев против «Волеренги». 30-летний полузащитник начал матч в основном составе и забил один гол.

Фото: официальный сайт ФК «Рубин»

Источник: Спорт-Экспресс