Пилот самолета Эмилиано Салы не имел права летать ночью

Автор: Иван Трамваев 0

Эмилилано Сала

Появилась новая информация касательно гибели нападающего Эмилиано Салы, который зимой перешел из «Нанта» в «Кардифф». Эмилиано Сала разбился в авиакатастрофе над Ла-Маншем.

Управлявший самолетом пилот Дэвид Айботссон не имел соответствующей квалификации, чтобы летать в темное время суток. Предполагается, что Айботссон страдал дальтонизмом.

Пилот летал в Великобритании на основе лицензии, выданной ему в США Федеральным авиационным управлением. В лицензии отмечалось, что Айботссону следует иметь в распоряжении очки для ближнего видения. Полномочные регламентирующие органы подтвердили, что у Айботссона не было разрешения на ночные перелеты.

Фото: Global Look Press
Источник: BBC Wales

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