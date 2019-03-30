Пилот самолета Эмилиано Салы не имел права летать ночью

Появилась новая информация касательно гибели нападающего Эмилиано Салы, который зимой перешел из «Нанта» в «Кардифф». Эмилиано Сала разбился в авиакатастрофе над Ла-Маншем.
Управлявший самолетом пилот Дэвид Айботссон не имел соответствующей квалификации, чтобы летать в темное время суток. Предполагается, что Айботссон страдал дальтонизмом.
Пилот летал в Великобритании на основе лицензии, выданной ему в США Федеральным авиационным управлением. В лицензии отмечалось, что Айботссону следует иметь в распоряжении очки для ближнего видения. Полномочные регламентирующие органы подтвердили, что у Айботссона не было разрешения на ночные перелеты.
Фото: Global Look Press
Источник: BBC Wales