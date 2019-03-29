Антонио Конте требует у «Челси» 9 млн фунтов

Антонио Конте — бывший тренер «Челси». Итальянский специалист посетил заседание Арбитражной коллегии АПЛ по поводу разбирательств с лондонским клубом.

Позиция Конте не изменилась – он требует выплатить ему положенные по контракту 9 миллионов фунтов. Он был уволен летом 2018 года, за год до срока истечения соглашения.

«Челси» же считает, что тренер неуважительно повел себя по отношению к игрокам и тренерам. В частности, в качестве примера приводится его конфликт с Диего Костой, после которого форвард покинул команду.

В клубе считают, что это – нарушение условий контракта, которое позволяет им сократить выплаты. Если будет принято не удовлетворяющее обе стороны решение, дело о контракте Конте может дойти до Верховного суда.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»