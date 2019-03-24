Денис Черышев: «В Казахстане всем будет тяжело»

Автор: Владимир Шевелев 0

Чемпионат мира по футболу. Россия — Саудовская Аравия — 5:0. Москва. Стадион «Лужники». 14 июня 2018 г.

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о матче в Казахстане. В квалификации Евро-2020 россияне победили (4:0).

Вингер «Валенсии» забил два гола и сделал голевую передачу.

«Надеюсь, что лучшее впереди. Надеюсь, что буду и дальше помогать сборной. После первого гола мы стали играть спокойнее, проще. Игра пошла под нашим руководством. Довольны, что увезли 3 очка.

Казахстан тоже играл, у них хорошая команда. Думаю, тут всем будет тяжело. Хорошо, что выиграли. Сейчас главное – восстановиться, не смотреть далеко. Когда придет время, будем думать о Сан-Марино и Кипре, – сказал Черышев.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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