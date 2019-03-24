Денис Черышев: «В Казахстане всем будет тяжело»

Полузащитник сборной России Денис Черышев поделился мнением о матче в Казахстане. В квалификации Евро-2020 россияне победили (4:0).
Вингер «Валенсии» забил два гола и сделал голевую передачу.
«Надеюсь, что лучшее впереди. Надеюсь, что буду и дальше помогать сборной. После первого гола мы стали играть спокойнее, проще. Игра пошла под нашим руководством. Довольны, что увезли 3 очка.
Казахстан тоже играл, у них хорошая команда. Думаю, тут всем будет тяжело. Хорошо, что выиграли. Сейчас главное – восстановиться, не смотреть далеко. Когда придет время, будем думать о Сан-Марино и Кипре, – сказал Черышев.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: «Спорт-Экспресс»