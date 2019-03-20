ФИФА за 4 года заработала на киберспорте больше, чем на билетах во время ЧМ-2018

ФИФА опубликовала финансовый отчет. Опубликована прибыль за период с 2015 по 2018 год.

За четырехлетний цикл организация получила рекордный доход – 6,42 млрд долларов против 5,72 млрд в 2011-2014 годах. Таким образом резервы ФИФА достигли 2,74 млрд долларов.

Продажи билетов на чемпионат мира, прошедший прошлым летом в России, принесли ФИФА 541 млн долларов. По этом показателю ЧМ-2018 обошел ЧМ-2014, прошедший в Бразилии, на 14 млн долларов. Доход от продажи прав на телетрансляции вырос на 20% по сравнению с предыдущим циклом и составил 3,13 млрд долларов.

Также в ФИФА отметили, что важными источниками дохода с 2015-го по 2018-й стали киберспорт и лицензирование электронных развлечений. За четыре года они принесли 600 млн долларов – на 114% больше, чем с 2011-го по 2014-й.

В организации считают, что этому способствовал успех чемпионата мира по FIFA 18 – FIFA eWorld Cup Grand Final 18. Турнир прошел 2-4 августа в Лондоне, 32 участника разыграли 400 тысяч долларов. Чемпионом мира стал игрок из Саудовской Аравии Моссад «MSdossary» Альдоссари, представляющий команду Rogue. Он выиграл 250 тысяч долларов призовых.

Фото: Global Look Press

Источник: «Коммерсантъ»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»