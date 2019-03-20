Поль Погба: «Хотим, чтобы Сульшер остался главным тренером «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба поделился мнением о главном тренере команды Оле-Гуннаре Сульшере. Контракт норвежского специалиста истекает в конце сезона.

«Конечно, мы хотим, чтобы он остался. Результаты отличные. У меня прекрасные отношения с ним, у него отличные отношения с игроками.

Когда футболист доволен, он хочет и дальше оставаться довольным. Сульшер заслуживает этого. Он знает клуб и все о клубе. Он действительно счастливый тренер, который вернул игрокам уверенность.

Это дало нам свободу снова играть и наслаждаться футболом, потому что мы, возможно, утратили это из-за прежних результатов», – сказал Погба.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»