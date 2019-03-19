Криштиану Роналду открыл клинику по пересадке волос

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду открыл в Испании клинику по пересадке волос. Руководить клиникой будет компания Insparya, португальский футболист владеет 50 процентами акций медучреждения.

«Выпадение волос – серьезная проблема для Европы и всего мира, и мы хотим помогать людям в повышении самооценки. Они не должны стыдиться, обращаясь к нам.

Все хотят заботиться о своем внешнем виде, и я типичный пример этому. Поэтому когда Паоло [Рамос – глава Insparya] рассказал мне об этом проекте, я сразу понял, что это нечто уникальное. Этот проект ждет успех, мы хотим помогать испанцам и испанской экономике», – заявил Роналду на открытии клиники.

Компания Insparya владеет 10 клиниками в Португалии, в которых было проведено порядка 35 тысяч операций по пересадке волос. Такая услуга стоит в Insparya от 4 до 7 тысяч евро.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»