Арбитражный суд удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу ФФП

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию «ПСЖ». Парижан обвиняли в нарушении правил финансового фэйр-плей УЕФА.

Осенью прошлого года французский клуб подал апелляцию в CAS на решение УЕФА о возобновлении дела о нарушении клубом правил ФФП.

13 июня 2018 года УЕФА закрыл расследование в отношении «ПСЖ», не найдя никаких нарушений. 22 июня УЕФА принял решение открыть дело вновь, однако официально это было сделано только 3 октября.

Таким образом, УЕФА нарушил свой собственный регламент, согласно которому дело может быть возобновлено в течение 10 дней после того, как об этом было объявлено.

В связи с этим CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ», так как УЕФА открыл дело повторно с нарушениями.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт CAS

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»