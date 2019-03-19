Цена выкупа в контракте Антуана Гризманна летом снизится с 200 до 120 млн евро

Стали известны детали контракта нападающего Антуана Гризманна с «Атлетико». Француз может покинуть команду уже летом.
По информации источника, в соглашении, подписанном прошлым летом, сейчас действует опция выкупа в размере 200 миллионов евро. Однако с 1 июля 2019 года клаусула снизится до 120 миллионов.
В окружении Гризманна уже ищут варианты для возможной смены клуба. Француз готов выслушать все предложения и уйти, поскольку понимает, что «Атлетико» находится не в лучшем состоянии.
При этом утверждается, что «Атлетико» может попытаться продать Гризманна за большую сумму до того, как клаусула снизится до 120 миллионов евро.
Ранее сообщалось и опровергалось, что в нем заинтересована «Барселона». Также появлялась информация о возможном трансфере в «ПСЖ» в случае ухода лидеров – Неймара и Килиана Мбаппе.
В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за «Атлетико» 28 игр в Ла Лиге, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.
Фото: Global Look Press
Источник: As