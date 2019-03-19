Цена выкупа в контракте Антуана Гризманна летом снизится с 200 до 120 млн евро

Стали известны детали контракта нападающего Антуана Гризманна с «Атлетико». Француз может покинуть команду уже летом.

По информации источника, в соглашении, подписанном прошлым летом, сейчас действует опция выкупа в размере 200 миллионов евро. Однако с 1 июля 2019 года клаусула снизится до 120 миллионов.

В окружении Гризманна уже ищут варианты для возможной смены клуба. Француз готов выслушать все предложения и уйти, поскольку понимает, что «Атлетико» находится не в лучшем состоянии.

При этом утверждается, что «Атлетико» может попытаться продать Гризманна за большую сумму до того, как клаусула снизится до 120 миллионов евро.

Ранее сообщалось и опровергалось, что в нем заинтересована «Барселона». Также появлялась информация о возможном трансфере в «ПСЖ» в случае ухода лидеров – Неймара и Килиана Мбаппе.

В текущем сезоне Антуан Гризманн провел за «Атлетико» 28 игр в Ла Лиге, забил 12 мячей и отдал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: As

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»