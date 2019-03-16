Криштиану Роналду могут дисквалифицировать на матчи четвертьфиналов ЛЧ

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может быть дисквалифицирован на несколько матчей Лиги чемпионов. Такое наказание может последовать из-за неприличного жеста во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (3:0).

В этом случае португалец будет вынужден пропустить матчи четвертьфинала с «Аяксом». Также на итальянский клуб могут наложить дисциплинарный штраф.

Первый матч «Ювентуса» с «Аяксом» пройдет 10 апреля, а ответный — 16 апреля.

Напомним, что Криштиану Роналду в ответном матче с «Атлетико» повторил жест главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который в первом матче после гола «Атлетико» схватился руками за область паха, а затем повернулся к трибунам.

За этот жест дисциплинарный комитет УЕФА оштрафовал Симеоне на € 20 тыс.

Фото: Global Look Press

Источник: Globo Esporte

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»