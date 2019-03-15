Массимо Каррера: «Пока еще не решил, пойду ли на «Спартак» – «Зенит»

Массимо Каррера все еще в Москве. Бывший главный тренер «Спартака» рассказал, пойдет ли на игру московской команды против «Зенита» в это воскресенье.
– Где проведете воскресный вечер?
– Пока еще не решил. У меня была договоренность встретиться с друзьями и пойти на ужин, но пока не решил, куда конкретно пойду.
– То есть на «Спартак» – «Зенит» не пойдете?
– Я приехал в Москву по личным делам, поэтому изначально в планах не было похода на матч.
– Вас и болельщики пригласили, не только руководство. Вы как-то отреагировали?
– Фанатам не довелось ответить. Было бы, конечно, классно встретиться с ними.
– А кто фаворит матча?
– Обе команды сильные, если «Спартак» выиграет, то гонка за титул вновь обострится.
– Кто фаворит РПЛ и следите ли вы за матчами?
– На данный момент я не слежу конкретно за российским чемпионатом, просто смотрю результаты. Но как и всегда, присутствуют 4-5 сильных команд, которые борются за титул. Думаю, будет интересная борьба, – сказал Каррера.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Инстаграм Марии Командной