Хосеп Гвардиола: «Манчестер Сити» – тинейджер в Лиге чемпионов»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Шальке». Первая встреча закончилась победой английского клуба (3:2).

«Предпочитаю такой счет, чем тот, что был в прошлом году после выезда на «Энфилд», то есть 0:3. Впереди 90 минут, и нам надо еще проделать свою работу.

В этом турнире случиться может все что угодно. Чтобы проходить дальше, нам надо прикладывать невероятные усилия в ситуациях исключительного накала. То, что произошло в первом матче, может случиться и в ответном. Мы постараемся провести идеальный матч и сделать все, что надо для выхода в следующий раунд.

Когда выходишь из группы, это уже невероятный успех. Ты представляешь, как выходишь в следующий этап, а это группа из восьми сильнейших команд в Европе, и это тоже невероятный успех. Таков мой подход к участию в этом турнире. Я буду судить о нашем пути в нем после того, как увижу, как мы в нем сыграем.

Мы тинейджеры в этом турнире. Так я это ощущаю. Надо мечтать, метить как можно выше, но в то же время принимать, что другие клубы делают то же самое. Мы не можем отрицать то, насколько они сильны», – сказал Гвардиола.

Матч «Манчестер Сити» – «Шальке» состоится завтра, 12 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»