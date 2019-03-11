Массимо Каррера о возвращении в «Спартак»: «Никогда не говори «никогда»

Автор: Владимир Шевелев 0

РФПЛ. 21 тур. «Локомотив» — «Спартак» — 0:0. Москва. «РЖД Арена». 4 марта 2018 г.

Массимо Каррера приехал в Москву. Итальянский специалист ответил на вопрос о возможном возвращении на пост тренера красно-белых.

– Вы прилетели в Москву. Цель приезда и с кем вам хотелось бы обязательно увидеться?

– Я приехал увидеться с друзьями. Может быть, пользуясь случаем, схожу на футбол на выходных.

– В этом сезоне в европейском футболе случаются вещи, которые, казалось, невозможно было и представить: Зидан возвращается в «Реал», Жардим – в «Монако». Возможно ли, что Массимо Каррера однажды вернется в «Спартак»?

– В футболе возможно все. Поэтому никогда не говори «никогда».

– Есть ли в планах встреча с бывшими или нынешними игроками «Спартака»?

– Нет. Я приехал как турист, буду наслаждаться любимой Москвой, – заявил Каррера.

Фото:  Сергей Дроняев

Источник: «Спорт-Экспресс»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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