Диего Симеоне — о матче с «Ювентусом»: «Мы должны сохранять спокойствие и быть скромными»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ювентусом». Матч состоится завтра, 12 марта.

«Завтра встретятся две сильные команды. Надо будет извлечь максимум из любого клочка свободного пространства. Мы знаем, что нам позволят гораздо меньше, чем в первом матче.

Постараемся сыграть как можно лучше, сыграть так, чтобы Мората тоже мог использовать свои козыри по максимуму.

У «Ювентуса» очень мощный состав с чрезвычайно опытными игроками, которые хороши не только в атаке, но и в обороне. Нам надо быть очень осторожными. Годин в порядке. Он тренируется в общей группе и должен завтра появиться на поле.

Чтобы показать завтра хороший футбол, мы должны сохранять спокойствие и быть скромными», — сказал Симеоне.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт УЕФА

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»