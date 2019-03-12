Представитель Карреры: «Спартак» ведет себя некорректно, приглашая Массимо на матч с «Зенитом» через официальный сайт»

Представитель Массимо Карреры Тимур Гурцкая заявил, что «Спартак» повел себя некорректно, пригласив итальянского специалиста на матч с «Зенитом» через официальный сайт. Также Гурцкая объяснил, что человека из Италии нельзя пригласить, если он уже находится в Москве.

«Спартак» ведет себя некорректно, приглашая Массимо Карреру на матч с «Зенитом» через официальный сайт, когда итальянский специалист уже прилетел в Россию.

Мы понимаем, что «Спартак» быстро среагировал на ситуацию. Это некорректно. Так не приглашают. Человека из Италии нельзя пригласить, когда он уже находится в Москве. Мне кажется, это просто подстройка под уже сложившуюся ситуацию. Лично мое мнение – как человека, который пригласил Массимо сюда – такое: он прилетел в Москву к друзьям, а если пойдет на футбол, то с друзьями, и, конечно, никак не отреагирует на приглашение «Спартак» – потому что не «Спартак» его сюда приглашал.

Если бы клуб хотел его сюда пригласить и якобы вручить памятный подарок, то надо было отправить приглашение в Италию, оплатить билет – хотя бы, эконом-класса, и номер в гостинице у стадиона. Это можно было бы расценивать, как приглашение. А подстроиться под ситуацию, когда вся Москва уже гудит, когда все болельщики уже взбудоражены его приездом, когда уже вышли новости о том, что Массимо уже в Москве – почему-то раньше, чем у пресс-службы клуба… Считаю, что если тренера уважаешь, то так приглашать не будешь – а таким образом просто пытаешься сгладить ситуацию. Новая пресс-служба, а новое – это хорошо забытое старое, сейчас просто пытается себе висты набрать.

Мы категорически против такого подхода. Он приехал к нам – к своим друзьям. И я надеюсь, что он всю неделю проведет в нашем кругу и не отреагирует на это приглашение», — сказал Гурцкая

Напомним, во вторник московский клуб выпустил на своем официальном сайте сообщение, в котором приглашал Карреру на матч 20-го тура РПЛ с «Зенитом». Встреча состоится 17 марта в Москве.

Массимо Каррера возглавлял красно-белых с 2016 по 2018 годы. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также выигрывал Суперкубок-2017.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-экспресс