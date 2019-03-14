«Тоттенхэм» назвал цену защитника команды Тоби Алдервейрелда

Автор: Роман Шлуинский 0

Предстоящим летом «Тоттенхэм Хотспур» собирается рассмотреть предложения по трансферу защитника Тоби Алдервейрелда. Отмечается, что «шпоры» готовы расстаться с 30-летним бельгийцем за 26 миллионов фунтов (около 30,5 миллиона евро).

Напомним, минувшим летом «Манчестер Юнайтед» пытался купить Алдервейрелда, но из-за завышенной цены сделка не состоялась. Сообщается, что манкунианцы все еще заинтересованы в услугах защитника «шпор». Конкуренцию им намерены составить туринский «Ювентус» и каталонская «Барселона».

В нынешнем сезоне Тоби Алдервейрелд принял участие в 27 матчах чемпионата Англии. Отметиться результативными действиями бельгийскому защитнику не удалось.

Действующий контракт Тоби с «Тоттенхэмом» рассчитан до 30 июня 2020 года.

Фото: Global Look Press
Источник: Mirror

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