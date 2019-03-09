РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

В матче 19 тура ЦСКА обыграл казанский Рубин. Сергей Дроняев запечатлил для вас главные кадры с Песчанки.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»