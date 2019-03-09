РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Владимир Шевелев 0

РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.

В матче 19 тура ЦСКА обыграл казанский Рубин. Сергей Дроняев запечатлил для вас главные кадры с Песчанки.

РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Фанатское творчество
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
И здесь не успел…
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Самоотверженность армейцев вылилась в крупную победу
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Фронт-кик не смутил армейцев
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Итоговый результат деморалиловал игроков гостей
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Преимущество хозяев выражалось на многих участках поля
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Преимущество хозяев выражалось на многих участках поля
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Очередной эпизод в пользу армейцев
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Игра на опережение
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Сэйв от Бабурина
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Верховая борьба на стиле
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
И вновь армеец первый на мяче
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Поздно….
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Светлая голова армейцев
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
У — удовлетворение
РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Москва. «ВЭБ Арена». 9 марта 2019 г.
Очередной стык в пользц ЦСКА

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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