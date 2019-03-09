РПЛ. 19 тур. ЦСКА — «Рубин» — 3:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева Автор: Владимир Шевелев 22:17, 09.03.2019 0 В центре вниманияГлавноеНовостиРепортажи В матче 19 тура ЦСКА обыграл казанский Рубин. Сергей Дроняев запечатлил для вас главные кадры с Песчанки. Фанатское творчество И здесь не успел… Самоотверженность армейцев вылилась в крупную победу Фронт-кик не смутил армейцев Итоговый результат деморалиловал игроков гостей Преимущество хозяев выражалось на многих участках поля Преимущество хозяев выражалось на многих участках поля Очередной эпизод в пользу армейцев Игра на опережение Сэйв от Бабурина Верховая борьба на стиле И вновь армеец первый на мяче Поздно…. Светлая голова армейцев У — удовлетворение Очередной стык в пользц ЦСКА Фото: Сергей Дроняев Источник: Еженедельник «Футбол» Поделиться:Владимир ШевелевАвтор еженедельника «Футбол» Футбол утром в вашей почте Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра Оставьте это поле пустым, если вы человек: