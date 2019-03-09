Маурисио Почеттино: «Я разочарован. «Тоттенхэм» был лучше во всем»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал поражение от «Саутгемптона» (1:2) в 30-м туре АПЛ. Это третье поражение «шпор» в последних четырех играх.

«Очень трудно понять, почему наша игра во втором тайме так сильно изменилась по сравнению с первым. Я очень разочарован, мы были лучше во всем, но проиграли. Не хочу критиковать слишком сильно, но когда команда проигрывает игру, которая была под контролем первые 45 минут – должно быть 3:0, 4:0, а заканчивается со счетом 1:2, – это трудно принять.

Мы шли на ненужный риск – это главная проблема, это дало сопернику веру в свои силы. Первый гол противник забил после кросса перед воротами, когда четыре игрока могли выбить мяч со стадиона. Мы не смогли сделать этого – трудный момент и результат.

Это наша реальность. Реальность такова, что команда не может играть только 45 минут, «Тоттенхэм» – команда Лиги чемпионов, четвертьфиналисты. Мы боремся против команд. У нас был большой отрыв, но добро пожаловать в реальность. Мы под давлением. Это серьезный вызов для нас», – сказал Почеттино.

Фото: Global Look Press

Источник: BBC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»