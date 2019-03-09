Такума Нисимура открыл счет голам за ЦСКА

В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги ЦСКА принимает казанский «Рубин». Встреча проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. К концу первого тайма «армейцы» ведут — 1:0.

На 24-й минуте счет открыл японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура. Этот гол стал для японского форварда первым в официальных матчах за московскую команду. Голевой пас в этой комбинации на свой счет записал Федор Чалов.

Нисимура перешел в московский ЦСКА из японского клуба «Вегалта Сендай» в августе 2018 года. В нынешнем сезоне японец принял участие в 5 матчах за ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: еженедельник «Футбол»