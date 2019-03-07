Фанаты «Динамо» поддержат команду на игре со «Спартаком», но без баннеров, а первые 10 минут – в тишине

В матче 19-го тура РПЛ «Динамо» сыграет со «Спартаком». Фанаты «Динамо» выступили с обращением к болельщикам перед игрой.

«Десятого марта мы должны были вернуться домой, но сыграем старейшее дерби страны в Химках. Это событие нанесло всем нам сильный удар, и мнения болельщиков разделились на две части. Часть болельщиков «Динамо» не желает возвращаться на подмосковный стадион, другая часть убеждена, что нужно поддерживать команду в матче с принципиальным соперником вне зависимости от стадиона. Понимаем и одну, и вторую группу болельщиков.

Взвесив все за и против, принято решение не оставлять команду без поддержки в сверхпринципиальном матче! Призываем вас быть в этот день на стадионе и не только поддержать игроков бьющихся за наш клуб на футбольном поле, но и показать наше отношение к происходящему вокруг арены в Петровском парке.

Мы не готовы закрывать глаза на произвол руководства и прочих «ответственных» лиц, виновных в переносе открытия стадиона «Динамо»! При посещении домашних матчей на «Арене Химки» и любом другом стадионе, кроме стадиона в Петровском Парке:

1. Трибуна D отказывается от визуальной поддержки команды (баннеров, растяжек, флагов и т.д. на трибуне D не будет)

2. Первые 10 минут всех матчей вне родных стен будут проводиться в тишине в знак протеста против указанного выше произвола.

Мы говорим спасибо всем, кто поучаствовал в сборе денег для оформления трибуны на открытие стадиона! Потрачено много сил на подготовку к этому матчу, и результат вы увидите на открытии. Все на дерби! Динамо – это МЫ!» – говорится в заявлении фанатов.

Заявление поддержали «Ультрас Динамо», «Петровский Парк», Capitals, IX легион, Old Capitals, ,Patriots, OTF, NNF, «Долгопрудный», «Старый Запад», DMFANS, FCDIN и «Вперед Гусары».

Фото: Global Look Press

Источник: Fcdin.com

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»