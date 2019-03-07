Жозе Моуринью может возглавить «Реал» к игре с «Вальядолидом»

Автор: Владимир Шевелев 0

Жозе Моуринью

 

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари может быть уволен в ближайшее время. В Мадриде хотят назначить нового тренера к игре 27-го тура Ла Лиги с «Вальядолидом», которая состоится 10 марта.

«Реал» уже начал работу над возвращением в клуб Жозе Моуринью. Вчера состоялись переговоры мадридцев с Жорже Мендешем, агентом 56-летнего тренера.

У Моуринью есть сомнения по поводу возвращения в «Реал» в связи с плохими отношениями с рядом игроков (осталось 7 футболистов со времени его первого прихода) и руководителей клуба. Президент «Реала» Флорентино Перес рассматривает не только кандидатуру Моуринью, но и другого экс-тренера – Зинедина Зидана.

Однако Зидан, похоже, не хочет возвращаться в «Реал» и заниматься полной перестройкой команды. Он не хочет принимать решения, которые ему пришлось бы принимать, не уйди он из клуба летом.

Солари близок к увольнению в связи с тем, что команда потеряла шансы на три трофея в течение одной недели. В клубе полагают, что «Реал» еще может занять второе место в Ла Лиге, что позволило бы сыграть в обновленном Суперкубке Испании, где за победу будут бороться четыре команды.

Жозе Моуринью выиграл с «Реалом» за три года (2010-2013) чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Фото: Global Look Press

Источник:  As     

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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