Создателя Football Leaks экстрадируют на родину в Португалию

Венгерский суд одобрил экстрадицию одного из основателей Football Leaks Риу Пинту на родину в Португалию. 30-летний Пинту был арестован 16 января в Будапеште, где он проживал на тот момент.

«В запросе на экстрадицию не может быть отказано. Государства-члены ЕС имеют схожие судебный стандарты», – заявила судья Юдит Чисар.

19 января венгерский суд избрал в качестве меры пресечения для Пинту домашний арест. Его также обязали носить электронный браслет с GPS, который передавал данные о его местонахождении.

Сам португалец в суде заявил, что не совершал ни одного из преступлений, в которых его обвиняют, и не получал материальной выгоды от своих действий. По его словам, он занимался этим в интересах общественности для того, чтобы рассказать о коррупции в европейском футболе.

Фото: Global Look Press

Источник: AFP

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»