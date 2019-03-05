Замглавы ФСИН: «Нога Кокорина онемела от того, что он мало двигается»

Валерий Максименко — замглавы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Он прокомментировал информацию о том, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур в СИЗО «Бутырка».

Адвокат футболиста Андрей Ромашов позже заявил, что у Кокорина наблюдается онемение ноги в месте, где ему делали операцию в прошлом году.

«Онемение ноги, о котором заявил адвокат, если и имеет место, то от того, что он мало двигается. Лежит, смотрит телевизор, ест, усиленно набирает вес. Вот Мамаев занимается физкультурой, играет в футбол, и у него никаких проблем со здоровьем нет», – сказал Максименко.

По его словам, в связи с жалобой на боль в ноге Кокорину были проведены медицинские процедуры, после чего на ноге образовалось легкое покраснение, «которое помазали зеленкой и оно уже заживает».

Фото: Global Look Press

Источник: «Интерфакс»

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»