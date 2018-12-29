Уэсли Снейдер: «Для «Аякса» сейчас лучшее время, чтобы помериться силами с «Мадридом»

Бывший полузащитник «Аякса» и «Реала» Уэсли Снейдер поделился мыслями о противостоянии этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов. Он считает, что «Реал» не кажется столь же сильным, как в предыдущие годы.

– Для «Аякса» сейчас лучшее время, чтобы помериться силами с «Мадридом». «Реал» не кажется мне столь же сильным, как в предыдущие годы. Это очевидно.

«Аякс» – очень молодая команда, да, но у нее хватает класса, и она хорошо играет, особенно в Амстердаме. Для «Реала» это противостояние будет очень сложным.

Конечно, несмотря на все это, «Мадрид» остается фаворитом. Но если «Аякс» добьется хорошего результата в первом матче… В последнее время мы видели, что у «Реала» возникают проблемы, когда он сталкивается с командами, хорошо владеющими мячом.

Это хороший матч, чтобы сравнить уровень нынешнего «Аякса», который весьма радует, с победителем трех последних розыгрышей Лиги чемпионов. «Реал» особенным образом выглядит в еврокубках, но у «Аякса» есть варианты пройти дальше.

– В Мадриде позитивно восприняли результаты жеребьевки…

– Конечно, ведь там уверены, что «Аякс» сейчас такой же, как и в предыдущие свои приезды в Мадрид. К тому же средний болельщик «Реала» не следит за голландским футболом и ничего об «Аяксе» не знает. А я эту команду знаю, там одиннадцать игроков высокого класса, – сказал Снейдер.

Фото: Global Look Press

Источник: Marca