Защитник «Атлетико» Люка Эрнандес подписал контракт с «Баварией». Он перейдет в мюнхенский клуб 1 июля 2019 года.

Сообщается, что контракт 23-летнего футболиста будет действовать до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера составила 80 миллионов евро. Таким образом, Люка стал самым дорогим футболистом Бундеслиги.

«Я очень рад, что нам удалось подписать одного из лучших защитников мира Люка Эрнандеса. Его можно использовать как в центре защиты, так и слева. Кроме того, Люка продолжит нашу традицию выдающихся французских игроков и укрепит нашу команду», — сказал спортивный директор «Баварии» Хасан Салихамиджич.

Люка Эрнандес прокомментировал переход в мюнхенский клуб: «Сегодня очень важный день в моей футбольной карьере. «Бавария» — один из лучших клубов Европы и мира. Я горжусь тем, что смогу бороться за все титулы с «Баварией» в будущем. Также я хотел бы поблагодарить «Атлетико», руководство, тренеров, моих товарищей по команде и болельщиков за прекрасные двенадцать лет. «Атлетико» всегда будет частью меня»

Напомним, Люка Эрнандес выступает за «Атлетико Мадрид» с 2007 года. За это время он провел за мадридскую команду 110 матчей.

В нынешнем сезоне французский защитник принял участие в 14 матчах чемпионата Испании, отличившись одним забитым мячом.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Баварии»